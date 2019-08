Hong Kong: decine di arresti dopo le proteste violente di domenica (2)

- La Polizia di Hong Kong è ricorsa a cannoni ad acqua e gas lacrimogeni ed ha esploso colpi di avvertimento con armi da fuoco ieri, nella seconda giornata consecutiva di scontri violenti al culmine di oltre due mesi di proteste anti-governative che si susseguono ogni fine settimana nella ex colonia britannica. I manifestanti, molti vestiti di nero e a volto coperto, hanno lanciato contro le forze dell’ordine alcune molotov. L’utilizzo dei cannoni ad acqua è una novità dall’inizio delle proteste. L’operatore ferroviario di Hong Kong ha sospeso alcuni servizi per tentare di ostacolare l’assembramento dei manifestanti, che chiedono il recupero e l’espansione dei margini di democrazia nella città. Le proteste dello scorso fine settimana si sono concentrate attorno al vasto porto merci di Kwai Chung, da dove i manifestanti hanno marciato verso la vicina Tsuen Wan. L’ala violenta dei manifestanti ha divelto la pavimentazione per scagliare sassi sugli agenti di polizia, ed hanno cosparso le strade di detergente per ostacolare l’avanzata degli agenti appiedati. La maggior parte dei manifestanti ha sfilato invece pacificamente. Gli scontri di ieri segnano il ritorno della violenza sulle strade dopo giorni di manifestazioni più pacifiche. (segue) (Cip)