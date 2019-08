Hong Kong: decine di arresti dopo le proteste violente di domenica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Google ha annunciato la scorsa settimana che il suo servizio di streaming video su YouTube ha disattivato 210 canali, apparentemente impegnati in una campagna di influenza coordinata relativa alle proteste anti-governative di Hong Kong. L’annuncio di Google segue quelli simili da parte dei social netork Facebook e Twitter, che lunedì scorso hanno riferito di aver bloccato campagne d’influenza provenienti dalla Cina sui loro social network. Shane Huntley, uno dei responsabili della sicurezza di Google, ha scritto che “la scoperta è coerente con le recenti osservazioni e azioni relative alla Cina da parte di Facebook e Twitter”. Twitter, Facebook e YouTube non sono liberamente accessibili dalla Cina continentale, ma lo sono ad Hong Kong. Nelle scorse settimane Twitter, Facebook e YouTube sono state contestate per aver fatto circolare sulle loro piattaforme contenuti a pagamento critici delle proteste di Hong Kong da parte dei media di Stato cinesi. (segue) (Cip)