Repubblica Ceca: governo, attesa conferma candidatura Vera Jourova a Commissione Ue

- Il governo della Repubblica Ceca dovrebbe confermare oggi la candidatura di Vera Jourova alla prossima Commissione europea. Lo riferisce l’emittente “Radio Praha”, aggiungendo che la proposta ha ricevuto un gran numero di consensi da parte sia del governo che dell’opposizione. Stando alle informazioni diffuse, il primo ministro Andrej Babis ha dichiarato in precedenza di sperare “che la sua esperienza possa contribuire a farci ottenere un incarico di maggior prestigio, come quello relativo al mercato interno”. Nei giorni scorsi, Jourova ha dichiarato di essere interessata soprattutto agli ambiti dell'agenda digitale, del mercato interno e del commercio. Lo rivela l'agenzia di stampa "Ctk". Jourova ha fatto queste affermazioni in commissione Affari europei alla Camera dei deputati ceca, che si è riunita oggi per discutere la sua candidatura. Il primo ministro, Andrej Babis, ha già anticipato che intende candidare ufficialmente il nome di Jourova per la nuova Commissione Ue lunedì prossimo. (Vap)