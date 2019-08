Medio Oriente: raid aereo israeliano a Gaza dopo lancio razzi palestinesi

- Gli aerei da guerra israeliani hanno colpito degli obiettivi del gruppo palestinese Hamas nella Striscia di Gaza, in risposta al lancio di razzi sparati contro lo Stato ebraico: a riferirlo sono le Forze di difesa israeliane (Idf), annunciando anche una riduzione della fornitura di carburante alla principale centrale elettrica nell’enclave palestinese. L'esercito aveva precedentemente dato notizia del lancio di tre razzi ieri sera, 25 agosto, dalla Striscia di Gaza. "Due razzi sono stati intercettati dal sistema missilistico Iron Dome. In risposta, gli aerei israeliani hanno appena colpito diversi obiettivi terroristici in un complesso militare di Hamas nella parte settentrionale della Striscia di Gaza, compreso l'ufficio di un comandante del battaglione di Hamas", hanno riferito questa mattina le Idf. (Res)