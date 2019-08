Vietnam-Malesia: primo ministro malese Mahathir in visita ad Hanoi dal 26 al 28 agosto

- Il primo ministro della Malesia, Mahathir Mohamad, accompagnato dalla moglie, sarà in visita ufficiale in Vietnam da oggi al 28 agosto su invito dell’omologo vietnamita, Nguyen Xuan Phuc. La visita, ha spiegato l’ambasciatore del Vietnam a Kuala Lumpur, Le Quy Quynh, all’agenzia di stampa malese “Bernama”, punta a rafforzare le relazioni bilaterali, avviate nel 1973 ed elevate nel 2015 a partnership strategica. I due paesi del Sud-est asiatico hanno fissato per il 2020 l’obiettivo di scambi commerciali per 15 miliardi di dollari. L’anno scorso l’interscambio è stato di 13,5 miliardi di dollari. (segue) (Fim)