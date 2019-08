Georgia: Abkhazia, servirà il ballottaggio per determinare il nuovo leader della regione

- Il presidente de facto uscente dell'Abkhazia, Raul Khajhimba, e il leader dell'opposizione, Alkhas Kvitsiniya, si contenderanno il ruolo di guida della regione georgiana occupata al ballottaggio. È quanto emerge dai dati forniti dalla commissione elettorale centrale abcasa, secondo cui con 150 seggi scrutinati su 154 Khajhimba è in testa con il 26,6 per cento, seguito da Kvitsiniya con il 24,6 per cento. La legge elettorale della regione prevede che, se nessuno dei candidati ottiene almeno il 50 per cento dei voti, fra due settimane si terrà il ballottaggio. Sono nove i candidati che si sono ufficialmente registrati alle sedicenti presidenziali organizzate in Abkhazia, la regione georgiana controllata da un regime che de facto detiene l’autorità sui 240 mila residenti locali. (Res)