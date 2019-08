G7: oggi sessioni su clima e digitale, ospite premier indiano Modi

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, è giunto ieri pomeriggio in Francia per partecipare come ospite al vertice del G7 di Biarritz, su invito del presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron. Oggi il premier indiano interverrà alla sessione sul clima, gli oceani e la biodiversità e a quella sulla trasformazione digitale. A margine, sono previste interazioni con i leader dei paesi membri del G7 (Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti) e altre personalità. Ieri sera Modi ha già avuto i primi colloqui: con l’omologo britannico, Boris Johnson, e col segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. In serata ha partecipato alla cena dei leader, dove è stato accolto dal presidente Macron e dalla moglie Brigitte. (segue) (Frp)