G7: oggi sessioni su clima e digitale, ospite premier indiano Modi (3)

- Modi è già stato in Francia il 22 e 23 agosto per la parte bilaterale della sua visita e vi ha fatto ritorno dopo una parentesi nel Golfo Persico, con tappe negli Emirati Arabi Uniti e nel Bahrein. Modi e Macron si sono incontrati nel castello di Chantilly. Al termine del colloquio è stato rilasciato un comunicato congiunto in 34 punti che ha nella difesa e sicurezza e nell’ambiente i suoi temi prioritari. Le parti hanno anche ribadito l’impegno a cooperare nell’energia, nell’istruzione e nella cultura, nella riforma del multilateralismo. È stata adottata una Road map indo-francese sulla cyber-sicurezza e la tecnologia digitale. Nella conferenza stampa seguita all’incontro Macron ha dichiarato che l’India dovrebbe avere un ruolo più importante sulle questioni globali, come la lotta al terrorismo e al cambiamento climatico: “Pensiamo che l’India debba essere uno stakeholder su tali questioni”, ha detto. (segue) (Frp)