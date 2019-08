G7: oggi sessioni su clima e digitale, ospite premier indiano Modi (4)

- All’incontro con Macron è seguito quello con l’omologo Edouard Philippe, nella residenza ufficiale dell’Hotel de Matignon a Parigi. I due primi ministri hanno avuto una colazione di lavoro durante la quale hanno discusso dell’espansione della relazione strategica. Nella capitale francese Modi è poi intervenuto in collegamento video a una cerimonia a Saint Gervais Mont-Blanc in cui è stata scoperta una lapide in memoria delle vittime di due incidenti aerei di Air India, accaduti nel 1950 e nel 1966. Il programma di Modi si è poi concluso con un intervento nel quartier generale dell’Unesco, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, davanti una rappresentanza della comunità indiana. (Frp)