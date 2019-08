Russia-Angola: oggi incontro fra Lavrov e omologo Augusto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov incontrerà oggi a Mosca l’omologo angolano, Manuel Augusto. I due capi delle diplomazie discuteranno di cooperazione commerciale ed economica, in particolare nei settori industriale, dell'estrazione di materie prime e per quanto concerne la soluzione delle principali situazioni di crisi nel continente africano. Il colloquio avrà luogo nel mezzo dei preparativi per il primo vertice Russia-Africa, che si terrà a Sochi, città turistica russa, il prossimo 24 ottobre. (Rum)