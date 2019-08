Imprese: startup cinese delle Ia lancia ipo da 500 milioni di dollari

- L’azienda cinese fornitrice di soluzioni di intelligenza artificiale Megvii Technology Ltd, sostenuta dal gruppo Alibaba, ha avviato la procedura per una offerta pubblica iniziale da 500 milioni di dollari sulla borsa di Hong Kong. Lo riferiscono fonti informate citate dalla stampa economica della ex colonia britannica, che sottolineano come l’ipo giunga in un contesto di grave turbolenza ad Hong Kong, che potrebbe subire la prima recessione economica da un decennio a questa parte. Magvii, nota soprattutto per la sua piattaforma di riconoscimento facciale Face++, potrebbe raccogliere grazie all’ipo sino a un miliardo di dollari. Stando alle fonti, la quotazione avverrà nel quarto trimestre del 2019. (Cip)