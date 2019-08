Giappone: città preoccupate dagli effetti del boom di turisti internazionali

- Oltre un quarto delle municipalità giapponesi ha espresso preoccupazioni per i futuri problemi che potrebbero risultare dal progressivo afflusso di turisti internazionali nel paese, secondo una agenzia di stampa “Kyodo News” pubblicato domenica. Il governo centrale giapponese ha accolto il boom del turismo degli ultimi anni come un importante catalizzatore di crescita economica, ma il sondaggio rileva confusione tra i governi locali, legata soprattutto alla mancanza di esperienza nell’accoglienza di visitatori dall’estero. 465 delle municipalità interessate dal sondaggio – il 27 per cento del totale nazionale – ammette preoccupazioni in merito alle possibili criticità future legate all’aumento dei flussi turistici internazionali, come ad esempio l’aumento del traffico stradale, del rumore e delle violazioni di proprietà private. In oltre la metà dei casi, le preoccupazioni sono legate alla scarsità di personale in grado di parlare lingue straniere. (Git)