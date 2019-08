Penisola coreana: Trump e Abe in disaccordo su valutazione test balistici nordcoreani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, ha espresso una valutazione dei recenti test balistici a corto raggio nordcoreani discordante rispetto a quella del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Contrariamente all’inquilino della Casa Bianca, che ha minimizzato i lanci di missili balistici a corto raggio da parte di Pyongyang, Abe ha parlato apertamente di violazioni delle risoluzioni delle Nazioni Unite, commentando il test effettuato da Pyongyang sabato scorso, il settimo dall’incontro tra Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un al confine tra le due Coree, lo scorso agosto. Riferendosi alle posizioni espresse allo stesso proposito da Trump, il premier giapponese si è detto intenzionato ad assicurarsi che “noi, vale a dire me e il presidente Trump, siamo sempre in linea per quanto riguarda (la valutazione della condotta della) Corea del Nord”. Abe ha ribadito però che Tokyo sostiene gli sforzi di dialogo tra Washington e Pyongyang. (segue) (Git)