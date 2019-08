Indonesia: migliaia di persone tornano a manifestare dopo una settimana di violenze

- La provincia indonesiana di Papua Occidentale resta teatro di violenze e tensioni, a una settimana dai primi disordini innescati dall’arresto di decine di studenti originari di quella provincia. Migliaia di persone sono tornate a manifestare in sei regioni della provincia nella giornata di oggi, proseguendo una scia di disordini che ha già causato una vittima e decine di feriti. Alle manifestazioni prendono parte gli indigeni papuani, che abitano soprattutto le aree montane della provincia. Proprio l’arresto di decine di studenti etnici papuani a Surabaya, nell’isola di Giava, e gli epiteti razzisti utilizzati nei loro confronti dalle forze dell’ordine, ha scatenato le proteste nella provincia di Papua Occidentale, teatro da decenni di spinte indipendentiste che si sono intensificate dallo scorso anno. Gli indigeni papuani lamentano di essere oggetto di discriminazione e di essere trattati da cittadini di seconda classe. Victor Yeimo, nota figura pro-indipendentista che ha partecipato all’organizzazione delle proteste, ha dichiarato che “la gente è adirata non soltanto perché ci chiamano scimmie, ma perché (gli indonesiani) ci trattano a tutti gli effetti come animali”. (segue) (Fim)