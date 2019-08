Indonesia: migliaia di persone tornano a manifestare dopo una settimana di violenze (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le violazioni dei diritti umani e l’indipendentismo politico nella provincia indonesiana di Papua Occidentale sono state al centro delle discussioni del Forum delle Isole del Pacifico (Pif), dal 13 al 16 agosto scorsi. Ha infatti preso parte all’evento il leader indipendentista Benny Wenda, che ha trovato asilo da anni a Vanuatu e che è stato parte della delegazione ufficiale di quel paese all’evento. Wenda ha sollecitato i leader del Pacifico a sostenere la campagna “Papua Libera” in un contesto di crescente violenza politica. Il leader indipendentista ha lanciato una campagna per una risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite che riesamini il controverso voto del 1969 che ha formalizzato il controllo dell’Indonesia su Papua. L’Indonesia, che non è membro del Pif ma ne è “partner di dialogo”, reputa Papua Occidentale una parte integrante e indivisibile del proprio territorio nazionale. Un portavoce del governo di Giacarta ha dato voce a profonda insoddisfazione per la presenza di Wenda al forum. “Nessun paese, organizzazione o individuo ha diritto a intervenire. Ci opponiamo con forza agli interventi negli affari interni dell’Indonesia, in qualsiasi forma”. (segue) (Fim)