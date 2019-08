Libano-Israele: Nasrallah, Hezbollah pronto ad abbattere qualsiasi drone su spazio aereo libanese (2)

- Facendo riferimento al raid su Damasco avvenuto ieri sera e rivendicato dalle Forze di difesa israeliane (Idf), Nasrallah ha sottolineato che gli attacchi hanno preso di mira Hezbollah e non l’Iran, come invece riferito dalle Idf. “Netanyahu si vanta di ciò che è accaduto in Siria e dell'attentato mirato alle Forza al Quds (il corpo di élite dei Guardiani della rivoluzione iraniana) . In realtà l’attacco non ha colpito gli iraniani ma Hezbollah . L’obiettivo non era una base, ma un’abitazione”, ha dichiarato il leader sciita confermando che nel raid sono rimasti uccisi due combattenti di Hezbollah. Nasrallah ha anche parlato delle imminenti elezioni israeliane: "Netanyahu sa che il suo destino è nell'ufficio del primo ministro o in prigione, lo sta facendo con il sangue di libanesi e iracheni”. (Res)