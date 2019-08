Business news: Argentina, nuovo ministro Economia assicura rispetto accordo con Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo ministro dell'Economia argentino, Hernan Lacunza, ha ribadito che il governo argentino non abbandonerà gli obiettivi di politica fiscale concordati con il Fondo monetario internazionale (Fmi) e ha assicurato che il pacchetto anticrisi annunciato dal governo, che include eliminazione dell'Iva dai prodotti del paniere di base e un aumento del minimo non imponibile, non intacca l'obiettivo del raggiungimento del deficit zero entro la fine dell'anno. "Le misure della settimana scorsa non mettono a rischio le mete fiscali, sono autofinanziate attraverso il maggior gettito fiscale previsto per i prossimi mesi", ha detto Lacunza nella conferenza di presentazione del suo programma. (Res)