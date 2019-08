Business news: Argentina, Banca centrale aggiorna fascia cambio su dollaro tra 51 e 60 pesos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Banca centrale argentina (Bcra), Guido Sandleris, ha confermato che dopo la svalutazione dei giorni scorsi, il riferimento del cambio sul dollaro verrà aggiornata a una fascia tra i 57 e i 60 pesos contro il tetto di 51 pesos della fascia di fluttuazione fissata a giugno del 2018. "Il tasso di cambio attuale è coerente con il contesto economico e sufficientemente competitivo" ha dichiarato Sandleris, in una conferenza stampa tenuta prima dell'apertura dei mercati. In un contesto di estrema volatilità il presidente della Bcra ha chiarito che verranno usati "tutti gli strumenti" per difendere la stabilità del tipo di cambio attuale. Sandleris ha riconosciuto ad ogni modo che la svalutazione di oltre il 20 per cento registrata la settimana scorsa, alla luce del risultato delle elezioni primarie presidenziali dell'11 agosto, avrà un impatto negativo sui prezzi. "Dobbiamo essere realisti, la svalutazione avrà un impatto negativo sui prezzi e si interromperà la scia positiva dei mesi scorsi", ha ammesso Sandleris, chiarendo che "l'indice aumenterà ad agosto e settembre". (Res)