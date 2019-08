Business news: Argentina, nuovo ministro Finanze illustra programma anticrisi a rappresentanti opposizione

- Il nuovo ministro delle Finanze argentino, Hernan Lacunza, si è riunito con i rappresentanti dello staff economico del principale candidato dell'opposizione alle prossime presidenziali, Alberto Fernandez. Al centro dei colloqui il piano di stabilizzazione macroeconomica che verrà adottato da qui a dicembre, quando scadrà il mandato dell'attuale governo. Sebbene non siano trapelati ancora i contenuti della riunione e sebbene non siano stati effettuati nuovi annunci, i mercati hanno ad ogni modo reagito positivamente al clima di cooperazione politica inaugurato dal nuovo ministro, e oggi è stato registrato un leggero rialzo dell'indice della Borsa di Buenos Aires. Anche la divisa locale, il peso, si sta mostrando stabile nei confronti del dollaro dopo aver sofferto una svalutazione di quasi il 30 per cento la settimana scorsa. Hanno partecipato alla riunione da parte di Fernandez l'ex sottosegretario alle Finanze, Guillermo Nielsen, e gli economisti Giulia Todesca ed Emanuel Alvarez Agis, quest'ultimo dato come potenziale ministro dell'Economia in un eventuale futuro gabinetto del candidato peronista. (Res)