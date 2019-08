Business news: Brasile-Regno Unito, firmato accordo per rafforzare interscambio commerciale

- Il Brasile e il Regno Unito hanno firmato un protocollo d’intesa volto a rafforzare l’interscambio commerciale. Lo riferisce la stampa dei due paesi, aggiungendo che il Prosperity Fund, fondo interministeriale del Regno Unito, ha in programma di investire fino a 20 milioni di sterline (circa 21,8 milioni di euro) per sostenere l’inserimento di società brasiliane all’estero. Stando alle informazioni diffuse, il fondo si occuperà di facilitare l’accesso ai mercati internazionali alle piccole e medie imprese brasiliane; migliorare l’efficienza dei porti; sostenere l’ingresso del paese nell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse); e tutelare la proprietà intellettuale. (Res)