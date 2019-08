Business news: Messico, trovata intesa per rimuovere dazi ad esportazioni pomodoro rosso negli Usa

- Il Messico ha trovato l'intesa per poter garantire la vendita del pomodoro negli Usa senza i dazi a lungo adottati da Washington come misura "anti-dumping". L'accordo, che dovrebbe favorire un importante settore dell'export del paese latino, è stato stretto dai produttori ed esportatori messicani del cosiddetto "jitomates" (pomodoro rosso) e il dipartimento al Commercio degli Usa. L'intesa, per la sottosegretario al commercio estero messicano Luz Maria de La Mora, può essere letta come un "passo positivo per l'integrazione produttiva" continentale ed elemento incoraggiante in vista "dell'attesa ratifica dell'Usmca" (United States-Mexico-Canada Agreement). L'accordo, che dovrebbe entrare in vigore il 19 settembre, concede alle autorità Usa di poter effettuare controlli sul 92 per cento del prodotto in entrata. (Res)