Business news: Cile, riforma fiscale supera primo passaggio alla Camera

- La camera dei deputati cilena ha approvato, con 80 voti a favore contro 63, un progetto di riforma fiscale presentato dal governo di Sebastian Pinera. Il testo dovrà affrontare adesso un secondo passaggio in Senato per la definitiva approvazione, ma la votazione, segnala la stampa locale, rappresenta il primo importante avallo del parlamento ad una delle riforme strutturali proposte dall'esecutivo in 14 mesi di governo. Principale obiettivo della riforma, si legge nel testo approvato, "la riduzione del peso fiscale per le piccole e medie imprese, la semplificazione e modernizzazione del sistema impositivo ed una maggiore tutela del contribuente". Il presidente Sebastian Pinera aveva giustificato la presentazione del progetto di "modernizzazione del sistema tributario" con la necessità di "porre le basi per recuperare la capacità di crescere, di investire, e di creare migliori opportunità per tutti, in special modo per le piccole e medie imprese". (Res)