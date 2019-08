Business news: Brasile, gettito fiscale raggiunge i 30 miliardi di euro a giugno

- Il gettito fiscale brasiliano ha raggiungo a luglio i 137 miliardi di real (30 miliardi di euro). Secondo l'agenzia delle entrate si tratta di un aumento reale (al netto dell'inflazione) del 2,95 per cento rispetto al mese di luglio 2018. Si tratta anche del risultato più alto per il mese di luglio negli ultimi otto anni. In particolare le entrare generate da tasse e contributi hanno raggiunto a giugno i 127,6 miliardi di real (28,4 miliardi di euro), in aumento del 4,15 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. (Res)