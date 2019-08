Serbia-Ue: ministro Esteri Dacic, da Mogherini "gioco che non accetteremo" (2)

- Il ministro Dacic ha detto che "sul piano formale niente infrangerà la nostra posizione di principio, dato che saranno esibiti soltanto nomi e cognomi dei partecipanti e non le insegne nazionali, ma sul piano della sostanza si tratta di una decisione del tutto inutile, dato che ci sono molti vertici a cui il Kosovo partecipa, ma non deve trovarsi in un luogo che, per il proprio livello di sviluppo, non gli compete". L'evento di Helsinki, secondo Dacic, "non sarà comunque un'occasione per riprendere il dialogo tra Belgrado e Pristina". (segue) (Seb)