I fatti del giorno - Balcani (2)

- Albania: opposizione contro sindaco della maggioranza condannato in Grecia - L'opposizione albanese di centro destra guidata da Lulzim Basha ha denunciato oggi Agim Kajmaku, sindaco di Vora - comune a 20 chilometri a sud di Tirana - per essere stato condannato e poi espulso dalla Grecia all'inizio degli anni 2000 e per non avere dichiarato tale status nel formulario sulla depenalizzazione che ogni candidato agli incarichi locali è costretto a compilare. Kajmaku, rappresentante della maggioranza di centro sinistra del premier Edi Rama, è stato eletto alla guida del comune nelle elezioni amministrative dello scorso 30 giugno, boicottate e non riconosciute dall'opposizione. In una lettera inviata alla Procura generale della Repubblica, Gazmend Bardhi, numero due del Partito democratico (Pd) di Basha, ha chiesto l'avvio delle verifiche nei confronti di Kajmaku, il quale avrebbe tenuto in Grecia, un altro nome, Jorgo Toro. (segue) (Kop)