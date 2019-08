I fatti del giorno - Balcani (4)

- Kosovo: presidente Thaci, presto decreto per voto anticipato - Saranno presto decretate elezioni anticipate in Kosovo: lo ha confermato il presidente kosovaro Hashim Thaci, commentando il voto con cui oggi il parlamento ha approvato il suo scioglimento dopo le dimissioni del premier Ramush Haradinaj. "Lo scioglimento di oggi dell'Assemblea nazionale accelera i passi per organizzare elezioni parlamentari anticipate, dopo le dimissioni del primo ministro del Kosovo e data la mancata prontezza dei partiti politici nel creare un nuovo governo. Ora è nell'interesse dei cittadini del Kosovo avere, dopo un processo elettorale democratico, un governo funzionale e responsabile che possa affrontare le sfide che ci attendono come Stato e come società, il prima possibile", ha dichiarato Thaci auspicando un processo di voto "trasparente e corretto". (segue) (Kop)