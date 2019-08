Kosovo: spiccato mandato d'arresto per politico serbo kosovaro Radoicic

- Il Dipartimento speciale del Tribunale di Pristina ha emesso un mandato d'arresto nei confronti di Milan Radoicic, esponente del partito Lista serba e residente a Mitrovica Nord, sulla base dell'accusa di "partecipazione o organizzazione di un gruppo criminale". Lo riferisce il portale d'informazione "Gazeta Express". Radoicic è tra i sospettati delle autorità di Pristina per l'omicidio del politico serbo kosovaro Oliver Ivanovic. Già lo scorso mese di gennaio la Procura speciale kosovara ha emesso un mandato d'arresto per Radoicic in relazione all'omicidio Ivanovic.(Kop)