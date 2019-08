Kosovo: accordo tra partiti Nisma e Akr per correre insieme alle elezioni

- I partiti Iniziativa socialdemocratica (Nisma) e Alleanza per il nuovo Kosovo (Akr) hanno siglato oggi un accordo per correre insieme alla elezioni anticipate che si terranno quest'autunno in Kosovo. L'accordo, come riferisce il portale d'informazione "Gazeta Express", è stato siglato dai leader dei due partiti, ovvero l'ex vicepremier Fatmir Limaj e l'ex ministro degli Ester Behgjet Pacolli. Limaj ha confermato che sarà lui il candidato per il ruolo di primo ministro e ha affermato che la coalizione sarà decisiva per la formazione del nuovo governo di Pristina. Nei giorni scorsi la stampa locale aveva riportato la notizia di contatti per un'eventuale accordo elettorale anche tra il leader di Nisma e quello di Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak), il premier dimissionario Ramush Haradinaj. Al momento, tuttavia, l'Aak ha ufficializzato un accordo solamente con il Partito socialdemocratico (Psd) del sindaco di Pristina Sphend Ahmeti. (segue) (Kop)