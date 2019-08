Business news: Kosovo, privatizzazione Telekom, ministro Sviluppo incontra esponenti società tedesca Detecon

- Il ministro per lo Sviluppo economico uscente del Kosovo, Valdrin Lluka, ha incontrato alcuni rappresentanti della società tedesca Detecon, selezionata dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers), su richiesta del governo di Pristina, per preparare la privatizzazione della compagnia di telecomunicazioni Kosovo Telekom. "Un team di Detecon è stato in Kosovo e ha incontrato i principali azionisti di questa importante impresa per l'economia del paese. Il governo del Kosovo è interessato alla privatizzazione del processo decisionale delle telecomunicazioni, ovvero del 51 per cento (di Telekom Kosovo), rimanendo azionista dell'altra parte", ha spiegato Lluka. (Kop)