Kosovo: Partito democratico, approvata all’unanimità candidatura Kadri Veseli a premier (2)

- L’ex presidente del parlamento di Pristina ha annunciato di essere intenzionato a correre per la carica di premier lo scorso 22 agosto. "Sarò un candidato per il ruolo di primo ministro della Repubblica del Kosovo", ha affermato Veseli confermando che presto ci saranno elezioni anticipate e l'obiettivo in questo contesto è quello di "rimuovere tutti gli usurpatori in quanto la legge è più forte di ciascuno in Kosovo". Secondo Veseli, "lo stesso discorso di applica alla corruzione". L'ormai ex presidente del parlamento, dopo il voto di oggi sullo scioglimento del monocamerale di Pristina, ha detto che "i cittadini del Kosovo non potrebbero sopportare un fallimento del paese e il Kosovo non fallirà ma andrà avanti" nel suo percorso democratico. (Kop)