Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, lunedì 26 agosto, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9.30 – Palazzo civico – sala Orologio – Riunione della I Commissione. Odg: Programmazione lavoriOre 14.00 - Palazzo civico – sala Orologio – Riunione congiunta delle commissioni Controllo di gestione, I e III. Odg: Audizione sindacati edicolanti su progetto servizi anagrafici. (La seduta non è pubblica)REGIONEOre 10, Vercelli, sede della Provincia, il presidente Cirio incontra gli amministratori localiOre 16, Alessandria, sede della Provincia, il presidente Cirio incontra gli amministratori localiOre 11, Castagnole delle Lanze (AT) il vicepresidente Carosso partecipa al Convegno e alla premiazione della 160° Fiera della Nocciola. (Rpi)