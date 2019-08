Business news: Brasile-Paraguay, raggiunto accordo preliminare su fornitura energia centrale Itaipù 2019-2020

- Si è conclusa lunedì a San Paolo la prima riunione tra l'Ente nazionale per l'elettricità del Paraguay (Ande) e la società di Stato brasiliana "Eletrobras" nell'ambito dei negoziati sulla fornitura di energia della centrale elettrica binazionale di Itaipù. Le parti, segnala una nota ufficiale, hanno concordato in questa prima fase di limitare il negoziato alla contrattazione delle forniture per gli anni 2019 e 2020 mantenendo in vigore i termini dell'accordo del 2007, che concede a Ande l'accesso preferenziale all'energia eccedente con un costo ridotto. (Res)