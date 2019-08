Libano-Israele: Nasrallah, Hezbollah pronto ad abbattere qualsiasi drone su spazio aereo libanese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del movimento sciita libanese Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha promesso di “abbattere qualsiasi drone israeliano” che entrerà nuovamente nello spazio aereo libanese. In un discorso pronunciato oggi pomeriggio in diretta televisiva dopo che due droni israeliani sono precipitati nella parte meridionale della capitale Beirut, nota roccaforte del movimento sciita, Nasrallah ha dichiarato che quanto accaduto nella nota rappresenta il primo attacco dal 14 agosto 2006: “Questa è una palese violazione delle risoluzioni internazionali”. Parlando davanti a migliaia di persone, il leader sciita ha affermato che proprio il vasto sostegno della popolazione è “una prima risposta all’aggressione israeliana”. Nasrallah ha rivelato che un drone da ricognizione è stato abbattuto da alcuni giovani residenti del quartiere che hanno colpito il velivolo con sassi fino a farlo precipitare. “Poco dopo – ha aggiunto Nasrallah – è giunto il secondo velivolo, era armato e mirava agli edifici. Era una missione suicida”. Nasrallah ha promesso che i combattenti di Hezbollah sono pronti ad abbattere qualsiasi drone israeliano sui cieli libanesi. Rivolgendosi al premier israeliano Benjamin Netanyahu, Nasrallah ha dichiarato: “Tu e il tuo esercito sapete che non stiamo scherzando”. (segue) (Res)