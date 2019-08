Medio Oriente: lancio di razzi da Gaza verso il sud di Israele

- Tre razzi sono stati lanciati questa sera dalla Striscia di Gaza verso il sud dello Stato di Israele. Lo riferisce il quotidiano israeliano “Haaretz”. Due razzi sono stati intercettati dal sistema di difesa Iron Dome. In precedenza le sirene antimissile hanno suonato a Sderot e nell’area di Sh’ar HaNegev, al confine con la Striscia di Gaza. Secondo le Forze di difesa israeliane, i dispositivi di allarme sono risuonati anche nella comunità di Ibim, Sapir College e nei kibbutz di Nir Am e Or Haner. Lo scorso 22 agosto, altri due razzi, lanciati sempre dalla Striscia di Gaza, sono precipitati in territorio israeliano, senza colpire persone o abitazioni. Per rappresaglia, l’aviazione israeliana ha colpito una serie di obiettivi del movimento palestinese Hamas nella Striscia di Gaza.(Res)