Business news: Messico, in secondo trimestre investimenti esteri diretti crescono 1,5 per cento su anno

- Nel secondo trimestre del 2019, il Messico ha raccolto investimenti esteri diretti per 18,102 miliardi di dollari, un incremento dell'1,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018. Lo ha reso noto il ministero dell'Economia segnalando che si tratta stime preliminari, costruite solo sulle cifre ufficiali sin qui registrate dal dipartimento Ied, e quindi necessariamente destinate ad aumentare. Il dato è risultato della differenza netta tra i 24 miliardi di dollari di investimenti in entrata e i 5,9 miliardi di dollari in uscita. Il 42,8 per cento degli investimenti, si legge ancora nella nota del ministero, è andato al settore manifatturiero, contro il 12,9 per cento del commercio, il 9,9 per cento per il settore finanziario e assicurativo e solo il 5,9 per le attività estrattive. Primo dei paesi ad investire in Messico sono gli Stati Uniti, con il 37, per cento dei fondi, seguito dal Canada (15,4 per cento), dalla Spagna (11,1 per cento), Germania (6,5 per cento) e Belgio (4,1 per cento). (Res)