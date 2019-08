Autonomia: Pd, preservare unità, solidarietà, qualità dei servizi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha sottolineato che bisogna fare attenzione a non mettere l’autonomia differenziata fuori da un quadro di unità e solidarietà. "Io sono contento - ha detto Rossi - che il governo sia caduto perché la fuga in avanti di Veneto e Lombardia non è autonomia, ma rischio di pericolosa secessione. Non si può parlare di autonomia differenziata se non si considerano tutti i cittadini italiani uguali di fronte ai servizi. L’eguaglianza deve essere anche tra i territori”, ha concluso Rossi. (Com)