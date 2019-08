Business news: Brasile, Bolsonaro, imprenditori aiutino a evitare ritorno "vecchia sinistra" in Argentina

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha sollecitato agli imprenditori un appoggio per evitare che in Argentina sia confermato il risultato delle primarie dell'11 agosto, consegnando il paese alla "vecchia sinistra". "Al solo fatto che le primarie abbiano dato un margine di vantaggio abbastanza grande all'opposizione argentina, il mercato ha reagito immediatamente", ha detto il capo dello stato durante un incontro con i produttori di acciaio. Il voto di dieci giorni fa ha segnato un pesante rovescio per il presidente Mauricio macri a favore della coalizione peronista guidata da Alberto Fernandez, già uomo chiave dei governi Kirchner. "Io credo che il risultato possa essere ribaltato e che tutti i qui presenti possano collaborare. Vi chiedo di collaborare in questo senso", ha detto Bolsonaro citato da "O Globo". (Res)