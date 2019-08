Business news: Messico, Lopez Obrador, crescita economica tema ancora pendente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita dell'economia è un tema sul quale il governo messicano deve ancora applicarsi. Lo ha riconosciuto il presidente Andres Manuel Lopez Obrador pur assicurando che la base del lavoro, la lotta agli sprechi e alla corruzione, sta procedendo nel verso giusto. "Senza corruzione e con l'austerità si può finanziare lo sviluppo", ha detto il capo dello stato nel corso di un convengo finanziario. "Ovviamente non basta la lotta alla corruzione e l'austerità, ma serve crescita economica e questo è un tema ancora da risolvere. Si sta mettendo ordine perché non ci sia corruzione né spreco di denaro nel governo, ora è importante promuovere la crescita", ha detto. A fronte delle diverse stime negative sula crescita del prodotto interno lordo, Lopez Obrador ha comunque insistito che il paese non è in recessione. "Voglio anche chiarire che, anche se si sta crescendo poco, non siamo caduti in recessione e, anche se c'è la crescita è piccola c'è una migliore distribuzione delle entrate", ha detto il presidente citato dal quotidiano "El Financiero". (Res)