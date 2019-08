Business news: Argentina, bilancia commerciale in attivo a luglio

- La bilancia commerciale argentina ha registrato a luglio un attivo di 951 milioni di dollari, secondo dati ufficiali. Si tratta dell'undicesimo risultato positivo consecutivo, che ha portato nei primi sette mesi dell'anno ingressi netti per oltre 6,5 miliardi di dollari. Come nei mesi precedenti, anche nel caso di luglio il dato si deve in particolare al calo delle importazioni su anno (-20,6 per cento), piuttosto che alla crescita delle esportazioni (+8,6 per cento). (Res)