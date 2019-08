Business news: Argentina, candidato Fernandez, nessuna possibilità di default sotto mia presidenza

- Il candidato alle prossime elezioni presidenziali argentine del 27 ottobre, il peronista Alberto Fernandez, ha dichiarato che "non c'è nessuna possibilità che l'Argentina entri in default" nel caso in cui venga eletto presidente. Il rappresentante della coalizione peronista "Frente de Todos", che si è imposto con un ampio margine alle primarie aperte e simultanee dell'11 agosto scorso, ha risposto in questo modo a una domanda della stampa nel contesto del seminario su "Democrazia e Sviluppo" tenuto oggi a Buenos Aires, e moderato dall'ex presidente brasiliano Fernando Henrique Cardoso. Allo stesso tempo Fernandez non ha escluso la necessità di rinegoziare le obbligazioni contratte dall'Argentina, soprattutto in materia di debito pubblico. "Si tratta di sedersi a negoziare con i creditori perché nelle condizioni attuali difficilmente l'Argentina riuscirà a rispettare i suoi obblighi". (Res)