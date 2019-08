Business news: Brasile, indice prezzi al consumo sale dello 0,8 per cento ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei prezzi al consumo in Brasile è cresciuto dello 0,8 per cento ad agosto 2019. Lo rivela l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge). Si tratta di una lieve diminuzione dello 0,1 per cento rispetto al dato di luglio ed è il dato più basso relativo al mese di agosto dal 2010. Su base annua l'indice ha accumulato un aumento del 2,51 per cento, attestandosi al 3,22 per cento. Il risultato evidenzia una crescita dell'inflazione al di sotto dell'obiettivo del governo centrale per l'inflazione nel 2019. L'obiettivo di inflazione fissato dal Consiglio monetario nazionale (Cmn) della Banca centrale (Bc) per quest'anno è del 4,25 per cento, con una tolleranza tra il 2,75 per cento e il 5,75 per cento. Il tasso di inflazione resta basso nonostante la Banca centrale, nel tentativo di dare respiro all'economia, abbia tagliato il tasso di interesse di base dell'economia (Selic), passato al nuovo minimo storico del 6,0 per cento. (Res)