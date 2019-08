Business news: Russia-Venezuela, vicepresidente Rodriguez, grazie a sanzioni Usa nuove opportunità di cooperazione bilaterale

- Le sanzioni illegali imposte dagli Stati Uniti hanno creato nuove opportunità di cooperazione fra il Venezuela e la Russia. È quanto affermato dalla vicepresidente venezuelana, Delcy Rodriguez, durante l’incontro a Mosca con il ministro degli Esteri, Sergej Lavrov. “Le sanzioni illegali imposte ai nostri paesi hanno creato grandi opportunità di sviluppare la cooperazione”, ha detto Rodriguez. La vicepresidente venezuelana ha inoltre trasmesso la gratitudine del presidente Nicolas Maduro all’omologo russo Vladimir Putin e al governo di Mosca per il costante sostegno alle autorità di Caracas. "È sempre una grande gioia e un grande onore per noi stare assieme a un popolo fraterno come quello russo. Sono qui per presentare la gratitudine personale del nostro presidente Nicolas Maduro a Vladimir Putin", ha detto Rodriguez durante il colloquio odierno con il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov. (Res)