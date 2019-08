Business news: Paraguay, Israele annuncia ripresa cooperazione

- Israele riprenderà la cooperazione con il Paraguay. Lo ha detto il nuovo ambasciatore israeliano per l'Uruguay, Yoed Magen. "Il Paraguay è sempre stato al fianco di Israele in questi anni, è un paese amico, e siamo contenti di essere di nuovo qui", ha dichiarato l'ambasciatore Magen all'agenzia di stampa ufficiale "Ip". Il rappresentante di Tel Aviv ha quindi sottolineato l'importanza per le relazioni bilaterali della decisione presa recentemente dal governo di Mario Abdo di dichiarare Hezbollah e Hamas come organizzazioni terroristiche. (Res)