Autonomia: Pd, preservare unità, solidarietà, qualità dei servizi

- Nella terza giornata della Festa nazionale dell’Unità, a Ravenna, il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, si sono confrontati sul tema delle autonomie locali, nel dibattito ‘L’autonomia differenziata per unire e cambiare il Paese’, cui hanno assistito più di 400 persone. Nel suo intervento Bonaccini ha sottolineato come “L’autonomia non può prescindere da due principi: l’unità nazionale e il principio di sussidiarietà tra aree più povere e più ricche. Alcuni parametri non si possono mettere in discussione nemmeno con l’autonomia, come la sanità, o la scuola, che è una, ed è italiana. L’Emilia Romagna non vuole residui fiscali e non vuole un euro in più di quello che lo Stato sta spendendo per gestire alcune materie”. (segue) (Com)