Governo: Zingaretti, troveremo soluzione ma serve discontinuità sui nomi. M5s insiste su Conte

- Discontinuità sui nomi ma anche un appello a trovare una soluzione per far nascere il governo fra Pd e Movimento 5 stelle, lavorando già da domani sui contenuti. Questo il senso della conferenza stampa del segretario del Pd, Nicola Zingaretti, intervenuto al termine della prima giornata di lavoro dei tavoli sul programma con i membri della segreteria e i capigruppo di Camera e Senato del Pd organizzati nel pomeriggio nella sede del partito al Nazareno. Dopo avere chiarito che il Pd è "preoccupato dell’eredità economica” lasciata dal precedente governo, Zingaretti ha ribadito la necessità di una forte discontinuità sui nomi per far nascere un nuovo governo. “Pensiamo che in un governo di svolta la discontinuità debba essere garantita anche da un cambio di persone”, sono state le parole del segretario che si è detto, tuttavia, convinto che alla fine si "troverà una soluzione, lavoriamo per questo". (segue) (Rer)