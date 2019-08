G7: Merkel, fondamentale superare stallo nel dialogo con Iran

- I leader del G7 devono fare tutto il possibile per evitare il proseguire dello stallo venutosi a creare nel quadro delle discussioni relative al programma nucleare iraniano. Lo ha dichiarato il cancelliere federale tedesco, Angela Merkel, a margine del forum del G7 attualmente in corso nella città francese di Biarritz. “La presenza del ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Jawad Zarif, non rientra nell’agenda del summit e bisogna stabilire se le conclusioni che sono state raggiunte ieri potranno contribuire all’avvio di nuove discussioni e negoziati con Teheran”, ha aggiunto il cancelliere, ricordando che tutti i leader del G7 hanno concordato sulla necessità di impedire l’acquisizione di armamenti nucleari da parte dell’Iran. (segue) (Res)