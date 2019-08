Rai: Rauti (Fd'I) su Miss Italia, diritti delle donne non in contrasto con bellezza

- "Bene ha fatto la Rai a riportare sui canali della Tv di Stato la storica kermesse di Miss Italia". Lo dichiara il vicepresidente vicario del gruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Isabella Rauti, responsabile Pari opportunità di Fd'I. "E risultano sterili e stantie - secondo Rauti - le polemiche imbastite da una sinistra che pretende di avere il 'copyright' sui diritti delle donne, ma che di fatto ha smesso di occuparsene. La 'questione femminile' e quella delle violenze sulle donne non sono contestualizzabili con la bellezza del corpo femminile e, tanto meno, con una storica manifestazione artistica e italianissima. Esprimo, quindi, solidarietà a Patrizia Mirigliani - sempre impegnata in prima persona contro la violenza sulle donne - e mi auguro che il fascino e la bellezza delle donne continuino a rappresentare, insieme al rispetto, un valore e mai una colpa", conclude Isabella Rauti. (Com)