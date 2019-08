Business news: Paraguay, attività economica al -2,8 per cento nel primo semestre

- L'attività economica in Paraguay ha registrato un calo del 2,8 per cento nel primo semestre secondo dati ufficiali della Banca centrale (Bcp). Si tratta del peggior dato su questo periodo dal primo semestre del 2009. Con il risultato del mese di giugno, dove l'attività ha segnato un calo dell'1,5 per cento rispetto allo stesso mese del 2018, il paese entra inoltre tecnicamente in recessione avendo accumulato sette risultati negativi consecutivi. Unico dato positivo è che il calo a livello interannuale di giugno risulta decisamente inferiore a quello dei mesi precedenti, in linea con le proiezioni degli analisti che prevedono un maggior dinamismo dell'economia nel secondo semestre. (Res)