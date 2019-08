Business news: Argentina, entra in carica nuovo ministro Economia, focus su contenimento effetto crisi

- Il presidente argentino Mauricio Macri ha esortato Hernan Lacunza, insediatosi come nuovo ministro dell'Economia, a "attenuare le conseguenze" per gli argentini provocate dal "processo elettorale", e "di aprire tutti i ponti e i canali di dialogo possibili" con l'opposizione per "ridurre l'incertezza che sempre provoca danni". Macri ha pronunciato queste parole nell'atto di insediamento ufficiale del nuovo ministro. Il presidente ha quindi ringraziato Lacunza "per aver accettato questa responsabilità in un momento così complesso per l'Argentina", in riferimento alla forte crisi finanziaria scoppiata dopo la dura sconfitta del governo alle elezioni primarie di domenica 11 agosto. Il ministro entrante non ha effettuato dichiarazioni essendo prevista una sua conferenza stampa sempre nella giornata di oggi prima dell'apertura dei mercati. (Res)