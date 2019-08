Business news: Argentina, Fmi segue da vicino recenti sviluppi crisi finanziaria

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha emesso un comunicato nel quale afferma che "segue da vicino i recenti sviluppi in Argentina" e che "si trova in costante contatto con le autorità del governo" che "affrontano la difficile situazione che il paese sta affrontando" . Il comunicato è stato rilasciato subito dopo l'attesa conferenza stampa del nuovo ministro dell'Economia, Hernan Lacunza, seguita da quella del presidente della Banca centrale, Guido Sandleris. Nella sua conferenza Lacunza ha sottolineato che nonostante l'adozione di un piano anticrisi "il governo argentino non abbandonerà gli obiettivi di politica fiscale concordati con l'Fmi", in special modo quello relativo al deficit zero entro il 2019. Nel comunicato di oggi, emesso a nome del portavoce dell'istituto finanziario Gerry Rice, si conferma che "una missione del Fmi si recherà a breve in Argentina". (Res)